В Прикамье вдвое увеличилось количество семей, получивших материнский капитал

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По данным краевого МФЦ, в прошлом году с заявлениями о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал обратились 9 тыс. 188 жителей региона. В 2015 году таковых было вдвое меньше — более 4 тысяч человек.

Положительная динамика отмечается и в части использования средств материнского капитала. Так, в 2016 году с заявлением о распоряжении маткапиталом в многофункциональные центры Пермского края обратились более 11 тыс. семей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, количество обращений увеличилось более чем в два раза (в 2015 году поступило 5 тыс. заявлений).

По статистике, большая часть средств сертификатов направляется на погашение ипотечных кредитов и приобретение жилья. Так, начиная с 2007 года более 72 тыс. жителей региона направили маткапитал на погашение ипотеки на общую сумму почти 28 млрд руб. Всего за годы действия программы в регионе было выдано более 160 тыс. сертификатов и потрачено 40 млрд руб.





«Новый компаньон»

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