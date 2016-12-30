Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 27 января

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«Пять лет из жизни Ксюши Киселёвой». Пять лет назад в пермском аэропорту Большое Савино приземлился самолёт, в котором сидела самая известная в Пермском крае девятилетняя девочка. Ксюша Киселёва вернулась домой после полугода лечения в Германии от редкой формы рака крови, с которым раньше в крае не выживал ни один ребёнок. Ксюша Киселёва стала единственным выжившим ребёнком с таким диагнозом в истории Прикамья благодаря помощи миллиона пермяков.

«Город ждёт новых решений». Депутатский корпус открывает весеннюю парламентскую сессию.

«Теперь мы будем взаимодействовать ещё активнее». Городские власти и Совет ректоров вузов подписали соглашение о сотрудничестве.

«Ощущение волшебства». Пермяки собирают средства на сенсорную комнату для слабовидящих детей.

«Меньше бумажек — больше дела». В России рaзpaбoтaн и cкopo бyдeт зaпyщeн фeдepaльный peecтp инвaлидoв.

«Проверка на честность». 10 фактов, о которых нужно знать, чтобы не стать обманутым дольщиком.

«Живописное селфи». Пермская художественная галерея открыла выставочный сезон 2017 года.

«Космическая магия». В Перми наградили лучших мастеров снежной и ледовой скульптуры.

«На манеже всё те же». На прошлой неделе в легкоатлетическом манеже «Спартак» сменилось руководство.

«Звёздные сборы». Обзор спортивных событий.

«Туры в лето». Обзор цен на отдых у моря в предстоящем весенне-летнем сезоне.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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