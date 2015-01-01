Пермские власти потратят на ремонт дорог около 1 млрд руб. В 2017 году в Перми отремонтируют 18 дорожных объектов

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Фото: Константин Долгановский

В этом году пермские власти намерены в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» получить из федерации на проведение дорожных работ не менее 400-500 млн руб.

Напомним, в прошлом году субвенция из федерального бюджета на дорожный ремонт составила 350 млн руб.

Таким образом, общая сумма средств, предназначенных для ремонта дорог в Перми, в этом году составит около 1 млрд руб.

В управлении внешнего благоустройства администрации Перми поясняют, что уже сформированы планы по ремонту дорог и в самой ближайшее время будет заключен договор с краевыми властями. До этого момента Пермский край должен заключить соответствующее соглашение с Росавтодором по получению и использованию выделяемых средств.

В план по ремонту дорог включены 18 объектов: ш. Космонавтов от ул. Давыдова до площади Центрального рынка; ул. Промышленная от ПНОСа до завода «Минеральных удобрений»; дорога Пермь-Сылва, ул. Трактовая до границы города; ул. Пушкина от ул. Островского до Комсомольского пр.; ул. Спешилова от ул. Борцов Революции до развязки «Сосновый бор»; от ул. Бригадирской 26 до ул. Краснополянская; б. Гагарина от пл. Дружбы до ул. Старцева; ул. Самаркандская от ул. Лихвинская до ул. Чукотская; ул. Лихвинская от ул. Старцева до ул. Самаркандской; ул. Космодемьянская от ул. Каменского до ул. Барамзиной; ул. Барамзиной от ул. Папанинцев до ул. Вишерской; ул. Желябова от ул. Подлесная до Паркового пр.; ул. Старцева от ул. Чукотская до ул. Суздальская; ул. Чукотская от ул. Самаркандская до ул. Старцева; ул. Светлогорская от ул. Вольская до ул. Калинина; ул. Липатова от ул. Кировоградская до ул. Магистральная; ул. Магистральная от ул. Сысольская до ул. Ласьвинская.

Кроме того, в 2017 году будет производиться ремонт небольших инженерных сооружений и мелких мостовых переходов, Коммунального моста, моста у рынка «Гача» через ш. Космонавтов, Северной дамбы с заменой трамвайных путей от ул. Ленина до ул. Крупская. На период ремонта на всех объектах движение транспорта будет ограничено.

Вместе с проезжей частью будут приведены в нормативное состояние и уличное освещение, светофоры, дорожные знаки, бордюры. И, в отличие от прошлого года, это будет уже комплексный ремонт.

В течение ближайших пяти лет особое внимание будет уделено и тротуарам. Сейчас по каждому из районов города идёт обсуждение по выбору и перечню объектов. Продолжаются работы по благоустройству Комсомольского пр. — приведён в порядок «Тихий Компрос». Следующим этапом станет участок от ул. П. Осипенко до Октябрьской площади. Ремонт Комсомольского пр., как и ул. Ленина, будет разбит на несколько этапов в зависимости от выделяемой суммы финансирования. При определении перечня объектов также будут учитываться предложения пермяков. Впоследствии будет сформирован график выполнения работ на ближайшие три-пять лет. На эти цели понадобится 500-600 млн руб., примерно, по 100-120 млн в год.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы Перми:

— Последние годы мы активно занимались проезжей частью, где достигли определённых весомых результатов в приведении городских дорог в нормативный порядок, так как тротуары являются составной частью любой дороги, они должны быть комфортными для пешеходов. Сейчас нельзя сказать, что у нас в этой части есть глобальные проблемы. Несомненно, тротуары необходимо приводить в нормальный вид, они должны быть не только ровными и пригодными для использования, но и стать элементом украшения города. К примеру, посмотрите на нынешнее состояние пешеходной части Комсомольского проспекта — это «лоскутное одеяло» и даже при отсутствии в нём явных ям и неровностей, сказать, что идти по нему комфортно, конечно, нельзя. Его необходимо привести в единообразный вид. На центральных улицах Перми сконцентрирован большой пешеходный трафик. Поэтому их необходимо сделать комфортными и безопасными, обеспечить доступом к ним всех категорий граждан.