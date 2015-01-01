В Прикамье появится региональный центр энергоэффективности

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В феврале в Прикамье заработает Региональный центр энергоэффективности, который должен помочь пермским предприятиям модернизировать оборудование для снижения энергозатрат.

«Как показывает практика, модернизация оборудования позволяет снизить энергопотребление на 60-80% на уличной сети и на 50% внутри помещений, — говорит директор Пермского центра энергоэффективности Николай Мягких. — Для любого предприятия это значительная экономия, которая, в конечном счёте, влияет на себестоимость продукции. При этом организации откладывают необходимую модернизацию во многом из-за нехватки средств. При работе в формате энергосервисных контрактов затраты предприятия на начальном этапе будут равны нулю».

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе Регионального центра энергоэффективности, модернизация оборудования предприятий-энергопотребителей будет проходить в рамках энергосервисных контрактов. То есть инвестировать будет энергосервисная компания, а не потребитель.

В частности, компания-поставщик ресурса вложится в модернизацию предприятия (сумма вложений может измеряться десятками миллионов рублей), а затем будет возвращать вложенные средства за счёт появившейся экономии.

Для самих энергопотребителей этот процесс станет безболезненным, поскольку суммы платежей на первом этапе модернизации производства для них не изменятся. Лишь после того как компания окупит вложения, потребитель в полной мере ощутит снижение затрат.