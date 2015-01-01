«Уралкалий» оказал помощь школам и детским садам Соликамского района

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При поддержке «Уралкалия» в школах и детских садах Соликамского муниципального района были установлены системы видеонаблюдения и автономные системы оповещения. Так, системы видеонаблюдения появились в школах посёлка Затон, сёл Половодово и Городище, а также в детских садах в посёлках Родники и Тохтуево. Автономные системы оповещения смонтированы также в городищенской, половодовской, родниковской и тохтуевской школах.

Системы видеонаблюдения и автономные системы оповещения позволят повысить уровень безопасности в школах и детских садах Соликамского района.

Александр Шалаев, председатель первичной профсоюзной организации «Сильвинит» ПАО «Уралкалий», депутат Законодательного собрания Пермского края:

— «Уралкалий» осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами социальной ответственности и стремится внести весомый вклад в социально-экономическое развитие территорий своего присутствия. Понимая стремление и видя реальные усилия администрации Соликамского района в этом направлении, «Уралкалий» оказывает действенную помощь муниципалитету в реализации подобных проектов.

Всего с 2015 года «Уралкалий» направил на установку систем безопасности в общеобразовательных учреждениях Соликамска и Березников более 19 млн руб. Установленные в детских садах и школах района системы видеонаблюдения и автономные системы оповещения стали ещё одним этапом реализации социально ориентированной политики компании.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»

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