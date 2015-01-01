Пермский медуниверситет в этом году выпустит 136 студентов-«целевиков»

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По данным Министерства здравоохранения Пермского края, в этом году в медицинские учреждения придут работать 136 молодых врачей, которые завершат обучение в Пермском государственном медицинском университете (ПГМУ). Сейчас по целевому набору в вузе обучаются 782 студента. Всем им в период обучения гарантированы меры социальной поддержки в виде денежных выплат: студентам — 1 тыс. 600 руб. в месяц, а интернам и ординаторам — по 5 тыс. 500 руб. в месяц. В этом году на выплату стипендий студентам-«целевикам» в краевом бюджете предусмотрено 20,9 млн руб.

Губернатор Виктор Басаргин затронул тему привлечения кадров в медицину Прикамья на недавней встрече с и.о. министра здравоохранения края Вадимом Плотниковым. По словам главы региона, решение кадрового вопроса в медицинской отрасли — ключевая задача для минздрава. Она будет решаться в рамках «перезагрузки».

Напомним, в Прикамье продолжается реализация масштабной административной реформы, инициированной Виктором Басаргиным. Определена стратегия дальнейшего развития региона, направленная на возрождение его промышленного потенциала, развитие социальной сферы и повышение качества жизни населения.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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