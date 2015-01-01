«Пермгорэлектротранс» и «Горсвет» завышали цены за аренду опор

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Пермское антимонопольное ведомство предписало МУП «Пермгорэлектротранс» и МУП «Горсвет» установить экономически обоснованную стоимость услуги за аренду опор, которая не должна превышать сумму расходов и прибыли.

Напомним, с 2010 по 2016 годы базовая стоимость услуги «Пермгорэлектротранса» по использованию опор контактной сети для подвески воздушно-кабельной линии возросла с 277 до 495 руб. в месяц за одну опору. «Горсвет» за период с 2006 по 2016 годы установил стоимость услуги в размере 464 руб. В итоге, стоимость услуги возросла в три раза.

Кроме того, расходы по монтажу и эксплуатации кабельной линии взяли на себя операторы связи, а не арендодатели.

Пермское УФАС выяснило, что муниципальные предприятия установили монопольно высокие цены на аренду опор, нарушив тем самым п.1 ч.1 ст.10 Федерального закона «О защите конкуренции».