«Ростелеком» не включили в Реестр недобросовестных поставщиков


Марина Моринова корреспондент
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Как сообщили в антимонопольном ведомстве, комиссия не выявила недобросовестных действий в части исполнения контракта со стороны ПАО «Ростелеком», поэтому информация организация не будет включена в Реестр недобросовестных поставщиков.

Как выяснила комиссия, недочёты и недоработки были допущены в том числе и по вине заказчика — ГКУ «Гражданская защита». В частности, он несвоевременно предоставлял проектную документацию исполнителю, поэтому она была получена ПАО «Ростелеком» лишь в мае 2016 года, тогда как срок действия контракта истёк ещё в октябре 2015 года.

Напомним, 15 января 2017 года в пермское отделение УФАС поступило заявление о включении ПАО «Ростелеком» в Реестр недобросовестных поставщиков. На компанию пожаловалось ГКУ «Гражданская защита». Учреждение было недовольно качеством работ по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны.

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