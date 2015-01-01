Пермяки разгромили аутсайдера чемпионата ВХЛ

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Град шайб оказался в воротах очередного соперника пермского «Молота-Прикамье» в матче регулярного чемпионата ВХЛ.

На домашнем льду соперником пермяков был один из аутсайдеров нынешнего сезона воронежский «Буран», занимающий предпоследнюю позицию в турнирной таблице розыгрыша. Объяснение столь неудачного выступления хоккейного представителя города, кстати, одного из немногих, кому когда-то было даровано право разместить двуглавого орла на своём гербе, стоит искать вне пределов хоккейной коробки. Хоккеистам и тренерскому составу «Бурана» длительное время не выплачивалась зарплата, все долги были погашены лишь в первой декаде нынешнего января. Теперь пришло время восстанавливать своё пошатнувшееся было реноме, но, похоже, воронежцами оно уже катастрофически упущено.

Тем не менее, на матч с «Молотом-Прикамье» гости были настроены самым решительным образом. В первом периоде встречи на льду развернулась равная борьба, в результате чего соперники по разу обменялись шайбами: в составе пермяков отличился Денис Давыдов, гостей — Дмитрий Антонов.

Второй отрезок поединка остался за хозяевами льда, которые забили ещё две безответные шайбы — вновь Денис Давыдов и Антон Андриянов.

Заключительный период прошёл при полном преимуществе «Молота-Прикамье», которые четыре раза нашли брешь в воротах голкипера «Бурана» Артёма Артемьева, его обидчиками стали — Алексей Ишмаметьев, Леонид Королёв, Руслан Шайхулов и Евгений Дубовицкий. Визави воронежского вратаря Юрий Петров при этом допустил промашку лишь один раз — заброшенную шайбу на свой счёт записал Андрей Луговой. В итоге, пермяки одержали уверенную победу 7:2.

Сергей Востриков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Счет 7:2, кажется, что очень крупный. Но на самом деле была очень тяжелая игра. Соперник вышел подготовленный, хорошо организованный. Первый период мы сыграли плохо. Во втором периоде выровняли игру, выиграли второй период. Ну, а в третьем, когда забили четвертый гол у нас стало все получаться. Кстати, мне не совсем понятно, что с ребятами произошло в начале матча. В перерыве поговорили. Хорошо, что они нас поняли и поменяли отношение к игре. В итоге все сложилось удачно.



Победный результат позволил пермякам подняться на невиданную для себя с начала сезона высоту — 14-е место. Нынешний турнирный день был благосклонен к ним ещё и в том, что их соседи по турнирной таблице умудрились потерять очки в сегодняшних домашних матчах: «Ижсталь» уступила чеховской «Звезде» 2:4, а питерское «Динамо» карагандинской «Сарыарке» — 1:4.