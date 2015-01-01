В региональном штабе ОНФ обсудили законопроект о предоставлении квартир вместо земельных участков Призрачная альтернатива

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Законопроект о предоставлении квартир взамен земельных участков был принят депутатами краевого парламента в конце ноября прошлого года в первом чтении. Но так как КСП, государственно-правовое и аналитическое управления краевого заксобрания нашли ряд замечаний в тексте, его решено было доработать между первым и вторым чтениями.

Более детальное обсуждение законопроекта прошло 24 января в региональном штабе «Общероссийского народного фронта». Представители различных ведомств и застройщики смогли высказать свои замечания, а по итогам «круглого стола» направили свои замечания и предложения депутатам заксобрания.

Так, по словам начальника управления государственных гарантий социальной защиты министерства социального развития Пермского края Марины Визе, на сегодняшний день 9 тыс. 831 многодетная семья в Пермском крае уже получила земельный участок, а 6 тыс. 545 семей зарегистрировали право собственности.

«Наиболее востребованными среди получателей являются земельные участки под ИЖС, — пояснила чиновница. — 71% выданных земельных участков оформлены многодетными под ИЖС. Менее востребованы земельные участки под огородничество, садоводство и дачное строительство».

Между тем, по словам Марины Визе, порядка 7 тыс. многодетных семей не могут воспользоваться правом на бесплатное получение земельного участка. Так, только в Перми 65% всех многодетных стоят в очереди на получение земли. Аналогичная ситуация в Чайковском, Краснокамске, Соликамске и Добрянском районе.

В связи с чем в ряде регионов наряду с земельными участками используются альтернативные меры. Так, например, вместо земли выдаётся единоразовая субсидия, либо предоставляются налоговые льготы на землю, либо софинансируется ставка по ипотеке, либо ведётся выдача жилищных сертификатов.

В Пермском крае многодетные семьи могут получить земельные участки меньшей площади, но вне очереди. 145 семей уже воспользовались этим правом.

Ещё одной альтернативой могло бы стать предоставление многодетным семьям, стоящим на учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий (а таких в регионе 2,2 тыс. семей), квартир.

«В 2015 году в Земельный кодекс РФ были внесены глобальные изменения — теперь регионы имеют право предоставлять застройщикам под масштабные инвестпроекты земельные участки без торгов, — пояснил начальник отдела регулирования земельных отношений и кадастра недвижимости министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Андрей Гордеев. — В связи с этим возникла идея по поводу предоставления земельных участков застройщикам без торгов, чтобы они в перспективе предоставляли жилые помещения многодетным семьям. Действующий законопроект был разработан и направлен в Законодательное собрание Пермского края. После первого чтения в него были внесены поправки в части конкретизации условий предоставления жилых помещений в многоквартирном доме. Расчёт производился по принципу соотнесения рыночной стоимости предоставляемого земельного участка со средней стоимостью квадратного метра жилья, принятой в муниципалитете».

Но, по мнению помощника прокурора Пермского края Вероники Файн, законопроект содержит массу пробелов.

Например, в нём нет критерия предоставления площадей, не прописана процедура передачи жилья, не определён размер предоставляемого жилья и многое другое.

«Под понятие жилое помещение подходит и квартира и многоквартирном доме, и комната в этой же квартире, — рассказала Вероника Файн. — Поэтому нужно чётко определить размер предоставляемого жилого помещения многодетной семье взамен земельного участка. Без устранения этого и других замечаний закон не достигнет своей цели».

Замруководителя Пермского УФАС России Александр Плаксин также указал авторам законопроекта на другую неясность в документе, а именно на отсутствие чётких критериев при предоставлении застройщикам земельных участков без торгов.

«Это приведёт к избирательности предоставления разным застройщикам земли разных площадей и разной стоимости, — рассказал представитель антимонопольного ведомства. — А если два застройщика заявятся на один земельный участок? Что они делать? Как выбирать?».

Гендиректор строительной фирмы «Орсо групп» Михаил Бесфамильный предложил разработать некий конкурс, по которому муниципалитет мог бы выбирать добросовестных застройщиков. Но, если муниципалитет будет выбирать застройщиков по принципу, кто больше помещений пообещает многодетным, тот и получит право застройки, могут появиться недобросовестные фирмы, которые получат без торгов землю, соберут с дольщиков деньги и исчезнут, так и не построив жильё.

О непродуманности альтернативного закона заявил и глава многодетной семьи Антон Долгин.

По его словам, он целиком за то, чтобы муниципалитет предоставил ему земельный участок, который бы он оформил под ИЖС, но он стоит в очереди на его получение под номером четыре с лишним тысячи. Таким образом, если в городе формируется около 200 земельных участков для многодетных в год, семья Долгиных получит свою землю только через 20 с лишним лет. Поэтому альтернативы взамен земельному участку просто необходимы.

«Только мне непонятны критерии предоставления жилья, — говорит Антон Долгин. — Если взять участок на Иве, то он стоит порядка 3,5 млн руб., а это хорошая трёхкомнатная квартира. А если взять землю в деревне Большая Мось, то её оценят в 1,2 млн руб., а это в лучшем случае однокомнатная квартира на окраине города. И где в таком случае улучшение жилищных условий?».

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Павел Миков, в свою очередь, отметил, что большинство присутствующих обеспокоены проблемой застройщиков и их взаимодействием с муниципалитетом. а не проблемами каждой отдельно взятой семьи. А между тем во многих регионах России многодетным предоставили альтернативу. Так, в Санкт-Петербурге многодетным предоставляется земельный сертификат на 300 тыс. руб., а в Ленинградской области — при рождении третьего или последующего ребёнка дают жилищный сертификат на 3 млн руб., в Калужской области возмещается часть процентной ставки по кредиту на строительство, а в Сочи субсидируется процентная ставка по ипотеке.

«Правительству региона нужно исходить не из интересов застройщика, а из интересов каждой отдельно взятой семьи. А для этого неплохо бы изучить опыт соседних регионов», — подытожил Павел Миков.

В итоге, собравшиеся решили рекомендовать депутатам заксобрания рассмотреть и внести соответствующие поправки в законопроект.