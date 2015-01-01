Игорь Гладнев трудоустроился на общественном поприще

Министр стал активистом


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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Игорь Гладнев

Покинув пост министра культуры Пермского края, Игорь Гладнев намерен сосредоточиться на руководстве Пермским отделением Российского военно-исторического общества (ПО РВИО), председателем которого он является. Об этом отставной министр сообщил своим соратникам по общественной организации 22 января на встрече общества.

По традиции ПО РВИО собирается в помещении Пермского краеведческого музея. Однако Игорь Гладнев, по его словам, намерен буквально в ближайшие дни открыть офис в центре Перми.

Впрочем, есть мнение, что общественная организация, даже такая преуспевающая, как РВИО, — лишь временный вариант трудоустройства бывшего чиновника. Может быть, именно поэтому Игорь Гладнев, повстречавшись с Пермским отделением РВИО, улетел в Москву с неизвестной целью.

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