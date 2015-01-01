Власти Прикамья сэкономят на сокращении гражданских служащих 12,5 млн руб.

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В рамках административной реформы, инициированной губернатором Виктором Басаргиным, подписано распоряжение, предусматривающее сокращение штатной численности гражданских служащих Пермского края. Так, в исполнительных органах государственной власти Пермского края на первом этапе реформы сокращено почти 40 штатных единиц. При этом объём высвобождаемых средств за год составит порядка 12,5 млн руб., сообщает администрация губернатора Пермского края.





«Новый компаньон»