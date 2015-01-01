АО «Минеральные удобрения» подвело итоги социальной и благотворительной деятельности в 2016 году

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АО «Минеральные удобрения» («ПМУ», входит в АО «ОХК «УРАЛХИМ») в минувшем году направило на социальные и благотворительные программы более 9 млн руб.

Особое внимание в 2016 году предприятие уделяло помощи разным организациям Индустриального района Перми: подшефным учебным заведениям, детско-юношеским спортивным школам, ветеранским объединениям. В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — регионам» в фонд Индустриального района были направлены средства на благоустройство, проведение мероприятий и выпуск районной газеты. Оказана финансовая помощь Пермской краевой общественной организации «Добровольная пожарная дружина».

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — детям» в подшефной для «ПМУ» школе №132 на средства предприятия в 2016 году капитально отремонтирован кабинет химии. Пол и стены класса приведены в порядок, старые окна заменены на современные стеклопакеты, установлен подвесной потолок, заменены светильники, установлены новые раковины и мебель для проведения лабораторных работ. На стенах обновлены учебно-методические таблицы и стенды. Параллельно благодаря финансовой помощи «ПМУ» школьники приступили к реализации экологического проекта «Природная лаборатория», который предполагает создание на пришкольной территории небольшого ботанического сада.

В 2016 году «ПМУ» также оказывали финансовую помощь детям-спортсменам на обновление экипировки и участие в выездных соревнованиях. В частности, средства были перечислены в ДЮСШ «Старт», ДЮШ «Здоровье», благотворительный фонд «Мир детей». Кроме того, была оказана помощь команде подростков, отправляющихся представлять Пермский край на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в Казани.

Одно из важнейших направлений благотворительности завода — «УРАЛХИМ — ветеранам». По этой программе осуществляется поддержка совета ветеранов «ПМУ», в котором насчитывается сегодня около 350 человек. Компания направляет средства на ежеквартальную материальную помощь и оздоровление пенсионеров: им выдаются сертификаты на посещение массажа, занятия в бассейне, приобретаются путёвки в санатории и профилактории. Предприятие поддерживает творческую и спортивную жизнь бывших работников, а также организует для них праздничные мероприятия с развлекательной программой по различным поводам.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:

— Несмотря на сложный для отрасли период, в 2017 году мы не планируем сокращения социальных и благотворительных проектов. Благотворительные программы компании «УРАЛХИМ» дают нашему предприятию возможность развивать подшефные учебные заведения, поддерживать детские спортивные секции и помогать в благоустройстве Индустриального района, где находится завод и проживает большинство наших сотрудников. Кроме того, 2017 год — юбилейный для Индустриального района Перми, которому исполнится 45 лет, поэтому мы окажем администрации района помощь в организации приуроченных этому событию мероприятий.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»