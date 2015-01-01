Жаворонки vs совы: предприниматели Урала предпочитают вести бизнес после обеда

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К началу нового сезона бизнес-активности компания «МегаФон» впервые проанализировала своих корпоративных клиентов по хронотипу и определила, в каком биоритме живут предприниматели Урала. По данным мобильной активности, 54% представителей малого и среднего бизнеса относятся к «совам» и 46% — «жаворонки».

Согласно ФОМ, среди всех россиян «жаворонками» называют себя 37%, «совами» — 45%. При этом, по результатам исследований, люди-«совы» на 18% трудятся эффективнее, чем «жаворонки». Деловое сообщество Урала — клиенты «МегаФона» общероссийскую тенденцию подтверждают.

Согласно результатам анализа мобильной активности, начиная с 14.00 количество исходящих вызовов среди представителей бизнеса на Урале возрастает двукратно в сравнении с утренними часами. В целом, в вечернее время, общее количество звонков на b2b-рынке «МегаФона» в три раза больше суммарного голосового трафика в первой половине дня.

В Тюменской, Свердловской областях, а также в ХМАО, ЯНАО в сети «МегаФона» преимущество за «совами» — в этих регионах зафиксировано наибольшее количество исходящих звонков в ночной период. В целом, в северных регионах самое популярное время для ведения переговоров — вторая половина дня — с 17.00 до 20.00.

В Челябинске, Удмуртии, Кургане и Коми бизнес ведут «жаворонки» — решать дела по мобильному здесь предпочитают с утра и до обеда, о чём свидетельствует мобильная активность клиентов в первой половине дня. В Пермском крае в зависимости от сезона лидируют и «совы», и «жаворонки».

Наибольшее количество SMS-сообщений пишут бизнесмены Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и Республики Удмуртия. Интересно, что самое популярное время для SMS-переписки на Урале - с 12.00 до 13.00.

Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале:

— Биологические часы влияют на мобильный биоритм наших корпоративных клиентов. Несмотря на то, что большинство из нас работает с раннего утра, совершать телефонные звонки и решать рабочие вопросы по мобильному бизнес-сообщество Урала предпочитает всё же не ранее полудня. В целом, за последний год наши клиенты стали ещё общительнее — за разговорами они провели почти на 70 млн минут больше, чем годом ранее.

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