ГК «Синергия» вложит в развитие розничной сети «Майские деликатесы» в Перми и Омске порядка 140 млн руб. Продукцию пермского свинокомплекса будут вывозить «на экспорт» в другой регион

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Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ООО «Свинокомплекс Пермский», до конца 2017 года в Пермском крае планируется открыть 155 торговых точек сети «Майские деликатесы» в дополнение к уже существующим 60.

Также планируется создание «с нуля» обширной розничной сети этого бренда в Омске. «На данный момент ни одной точки в Омске еще не открыто. В ближайший месяц начнут действовать 15 точек, а до конца года предполагается открыть 100 точек продажи продукции «Майского» в Омске», — рассказывают в пресс-службе свинокомплекса. Обширная розничная сеть создается с целью выведения ООО «Свинокомплекс Пермский» на прибыльный уровень и покрытия издержек нерентабельного производства свинины, отмечают в свинокомплексе. На прибыльный уровень ООО «Пермский свинокомплекс» планирует выйти в первой половине 2017 года.