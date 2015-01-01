ООО «Свинокомплекс Пермский» выплатило большую часть долга газовикам

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Иск о банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский» был подан ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 3 октября 2016 года.

Задолженность предприятия перед газовиками, согласно документам суда, составляла 43,5 млн руб.

На состоявшемся 23 января заседании Арбитражного суда Пермского края представителями свинокомплекса были представлены документы о выплате основной части задолженности — 32 млн руб.

«Остался долг в 11 млн руб. Эту сумму предприятие оплатит до 20 февраля 2017 года», — сообщает представитель свинокомплекса.

В связи с обещанием закрыть долг в ближайшее время заседание суда о банкротстве свинокомплекса было перенесено на 20 февраля.