Пермский край получит 253 млн руб. на строительство сельских дорог

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21 января премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий регионам на софинсирование строительства и реконструкции автомобильных дорог с твёрдым покрытием, ведущим от основной дорожной сети к сёлам и объектам сельхозпроизводства.

Согласно документу, Пермский край получит в этом году на сельские дороги 252 784,3 тыс. руб.

«Принятое решение будет способствовать увеличению протяжённости сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений», — говорится в тексте документа.

Отметим, всего на ремонт и реконструкцию дорог в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» из бюджета Российской Федерации будет выделено 8,3 млрд руб. Самые большие дотации получат Республика Татарстан (578,8 млн руб.), Омская область (464 млн руб.) и Волгоградская область (273,5 млн руб.)