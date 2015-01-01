На выравнивание бюджетной обеспеченности регионов заложено 614 млрд руб.

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Об этом заявил на XVI съезде партии «Единая Россия» премьер-министр РФ, лидер партии Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, по инициативе фракции «Единой России» в трёхлетний федеральный бюджет заложены средства на строительство школ в регионах — это 25 млрд руб. ежегодно. Заложены деньги и на ремонт спортзалов в сельских школах.

Принятые меры по защите экономики от резких колебаний привели к тому, что инфляция в 2016 году составила 5,4%.

«Это самый низкий показатель за всю историю современной России. В ближайшее время мы намерены снизить её до 4% в год», — подчеркнул Медведев.

Правительство при поддержке «Единой России», как и в течение двух предыдущих лет, приняло целый ряд мер, чтобы обеспечить устойчивость региональных и местных бюджетов, прежде всего заложило в федеральную казну ресурсы на бюджетные кредиты до 200 млрд руб. и на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов 614 млрд руб. (это на 100 млрд больше, чем в прошлом году).

На законодательном уровне созданы дополнительные стимулы, чтобы регионы зарабатывали самостоятельно.

«Но, скажем прямо, нужно всем нам ещё раз подумать, как помочь регионам создать устойчивую основу для собственного развития. Регионы наши должны быть самодостаточны, это непременное условие развития страны», — заявил премьер-министр.

«Новый компаньон»