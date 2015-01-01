Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 5,4%

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С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 5,4%. Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Как я и обещал, в этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий, а страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, который тогда составлял 5,4%», — рассказал Дмитрий Медведев на традиционной встрече с вице-премьерами в понедельник, 23 января.

Он также отметил, что деньги на индексацию предусмотрены в законе о бюджете Пенсионного фонда России. На эти цели планируется потратить около 230 млрд руб., передаёт РИА Новости.

«Подготовка к этому ведётся, документ я подписал», — добавил премьер-министр.

В свою очередь вице-премьер России Ольга Голодец подчеркнула, что подготовка к индексации находится на завершающей стадии, подписаны два постановления правительства.

«На основании данных документов Пенсионный фонд России перейдёт к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсий по старости и инвалидности. Это коснётся 31,4 млн неработающих пенсионеров. В 2017 году средний размер пенсии в России достигнет 13,620 тыс. руб. Таким образом, величина пенсий превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%», — сказала Голодец.

Она подчеркнула, что властям удалось сохранить покупательную способность страховых пенсий российских пенсионеров.

«Новый компаньон»