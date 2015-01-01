Место Виктора Агеева в горадминистрации заняла Галина Попова

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Как сообщает городская администрация, с 24 января 2017 года исполнять обязанности заместителя главы администрации Перми — начальника департамента экономики и промышленной политики будет Галина Попова.

Напомним, ранее эту должность занимал Виктор Агеев, который, как известно, на прошлой неделе, вошёл в новый состав краевого правительства в качестве заместителя председателя правительства и министра экономического развития и инвестиций Пермского края.

«Новый компаньон»