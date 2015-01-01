В Перми презентуют план четвёртой промышленной революции

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Четвёртая промышленная революция станет главной темой III Пермского конгресса учёных-экономистов, который пройдёт 17 февраля. На площадке встретятся представители российской науки, власти и общественности, предприниматели. Итогом работы станут рекомендации по стратегии развития Прикамья до 2030 года.

В частности, экспертам предстоит определить возможные точки роста с учётом теории четвёртой промышленной революции — экономики, построенной на использовании роботов, искусственного интеллекта, генной инженерии, общего ускорения процессов.

Своё участие в конгрессе уже подтвердили губернатор Виктор Басаргин, главный редактор журнала «Экономист» Сергей Губанов, заведующий сектором Институционального анализа экономической динамики Института экономики РАН Олег Сухарев, завкафедрой экономической теории Санкт-Петербургского университета Виктор Рязанов и другие.

Предложения по стратегии развития Пермского края до 2030 года будут разрабатываться по нескольким направлениям: образование, пространственное развитие, инфраструктура, агропромышленный комплекс, культура. Ключевой сессией станет «Новая экономика», где доцент экономического факультета ПГНИУ Андрей Ощепков представит доклад о четвёртой промышленной революции.

Источник — пресс-служба ПГНИУ

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