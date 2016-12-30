Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 24 января

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Смотрите, кто пришёл. Губернатор представил новый состав правительства Пермского края.

Очевидное и невероятное. Отцу погибшего молодого человека не удаётся доказать следствию и суду то, что ясно даже ребёнку: мёртвые передвигаться не могут.

Желание опережать. Постановление о признании Чусового территорией опережающего развития может быть подписано в начале февраля.

Впереди всех. POS-кредитование первым вернулось на докризисный уровень.

К аквапарку детскими шагами. Представители «водного» бизнеса высказали своё мнение об особенностях строительства аквапарка в Перми.

Антон Адасинский: Свадьба — это красивая сказка. Режиссёр оперы «Свадьба» — о религии, судьбе рок-н-ролла и работе с Теодором Курентзисом.

Брызги шампанского. Рождественский фестиваль Пермской филармонии завершился мажорным аккордом.

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