Игорь Гладнев поблагодарил губернатора за оказанное доверие

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Игорь Гладнев

Фото: Константин Долгановский

Бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев, который как и некоторые другие министры, не вошёл в новый состав краевого правительства, опубликовал сегодня, 23 января, официальное обращение к бывшим коллегам и губернатору Пермского края Виктору Басаргину.

Его слова благодарности были опубликованы на сайте краевого минкульта. В своём обращении Игорь Гладнев отмечает, что период работы в качестве краевого министра культуры стал для него наиболее значимым и важным.

«Признателен всем за инициативное участие, оперативность и готовность.Сердечно благодарю всех работников и руководителей муниципальных образований и учреждений культуры. Уважаемые коллеги и дорогие друзья! Простите, если вольно или невольно обидел или проявил невнимание. Низко кланяюсь всем. С сердечным пожеланием всем добра и света! Удачи в работе на благо Пермского края!» — говорится в обращении экс-министра.

Напомним, Игорь Гладнев оставил должность министра культуры Пермского края в результате административной реформы, проводимой Виктором Басаргиным. Его преемником на этом посту стала бывший директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.