В арбитражный суд поступил иск о признании ЛЧПФ банкротом

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Арбитражный суд Пермского края 18 января зарегистрировал заявление о признании одного из градообразующих предприятий Лысьвы — ОАО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» — банкротом. Истцом выступил Константин Лешуков — бывший соучредитель и генеральный директор фабрики.

Не исключено, что нынешний иск связан с ООО «ЛЭНД девелопмент», учредителем которого, предположительно, являлся Константин Лешуков, и которое теперь находится на этапе прекращения деятельности. Известно, что общество владело 86,66% акций ОАО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» («ЛЧПФ»).

Но в марте 2014 году ООО «ЛЭНД девелопмент» прекратило своё участие в «ЛЧПФ» продав все акции Лысьвенской фабрики ООО «МедиаПлюс» (29% акций), ООО «Синергия» (28,2%), ООО «Траст-Строй» (19,01%) и ООО «УралСтройСервис» (17,08%).

Напомним, это не первый иск о банкротстве Лысьвенской фабрики. Так, в мае прошлого года с аналогичным иском в суд обратилось ОАО «МСП Лизинг». Тогда «ЛЧПФ» удалось договориться с истцом и подписать мировое соглашение о погашении долга в размере 9,4 млн руб. График погашения платежей был расписан до 2020 года. К переговорам тогда подключилось краевое министерство торговли и промышленности.

По данным на декабрь 2016 года, задолженность «ЛЧПФ» по зарплате достигла больше 7 млн руб. Также фабрика задолжала ресурсоснабжающей организации за тепло (5 млн руб.). В связи с чем в декабре 2016 года было ограничено и прекращено отопление некоторых помещений.