БСЗ увеличил чистую прибыль за третий квартал в 1,6 раз

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«Березниковский содовый завод» (БСЗ) 18 января 2017-го года разместил в центре раскрытия информации «Интерфакса» отчёт по итогам своей работы в третьем квартале 2016-го года. Причиной этого, по сообщению исполнительного директора содового предприятия Наиля Шамсутдинова стали изменения, внесённые в отчёт по предписание Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 12 декабря 2016 года. Документ был дополнен сведениями о главном бухгалтере акционерного общества Юлии Васильевой. Её подпись появилась вслед за подписью генерального директора основного акционера березниковского предприятия ОАО «Башкирская содовая компания» Ан Ен Дока.

Что позволяет сегодня вернуться к результатам работы БСЗ за третий квартал и вспомнить, что его руководители обещали по итогам 2016-го года вдвое увеличить чистую прибыль

На первое октября минувшего года «Березниковский содовый завод», увеличив сумму выручки почти на 20%, сумел получить в 1,6 раза больше чистой прибыли, чем за этот же период 2015-го года. При этом, во столько же возросла норма чистой прибыли, примерно также выросли показатели рентабельности активов и собственного капитала.

Основной доход дало производство кальцинированной соды. Объём выручки от её продаж на 30 сентября 2016 года превысил 3,768 млрд руб., превысив на 0,5 млрд руб. показатели предыдущего периода. При этом существенно снизив расходы производственного характера. Прежде всего, на топливо.

При прочих положительных тенденциях, — росте производительности труда на 9%, снижению размера задолженности к собственному капиталу почти на 10%, — всё же следует особо обратить внимание на заметный рост уровня просроченной задолженности почти на треть до 0,23% за девять месяцев 2016 года, по сравнению с предыдущим периодом.

Главный акционер березниковского предприятия — акционерное общество «Башкирская содовая компания», владеющая более чем 95% доли в уставном капитале БСЗ, — похоже, использует этот завод для своих финансирования своих проектов на основных производствах в Стерлитамаке. Иначе чем объяснить то, что оно является кредитором, на которого приходится не менее 10% кредиторской задолженности БСЗ. Взятые БСЗ около 1,2 млрд руб. кредитов «Сбербанка» под более низкий процент позже были досрочно закрыты в связи с подписанием заключением договора перевода долга (№1 от 29.04.2015 года), на основании которого Березниковский завод заключил договор займа с главным своим акционером из Башкирии и под большие проценты.

Итогом этого стало то, что у БСЗ на 30.09.2016 года было обязательств на более чем 2,1 млрд руб., часть которых обеспечена залогом, часть — поручительством. Везде доли разные.

Так у "Сбербанка" на тот момент была в залоге часть основных средств в размере более чем на 1,7 млрд руб. Это существенная, но меньшая часть доли стоимости оборотных средств БСЗ.

Поэтому полученный и ожидаемый рост прибыли позволят старейшему предприятию Верхнекамья выйти на прибыльность не только на бумаге, но и в реальности.