Пермские эсеры не предлагали своих кандидатов в новый состав краевого правительства

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Сегодня, 23 января, пермские эсеры заявили о том, что ни одно из реготделений политических партий приглашения от губернатора Пермского края Виктора Басаргина к официальному диалогу не получало.

«Создание коалиционного правительства — это не распределение портфелей по формальному принципу и уж тем более не ультимативное навязывание фамилий возможных министров, — считает лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Вероника Куликова. — Коалиция — это объединение для достижения какой-либо цели, союз. И, следовательно, разделение ответственности за результаты работы. Мы с самого начала с сомнением относились к реалистичности создания в Прикамье такого союза, но были готовы к диалогу. У нас были конкретные предложения, которые обсуждались в ходе неофициальных консультаций с представителями администрации. Некоторые из них оказались услышаны и учтены. Список кандидатов в новый состав правительства от регионального отделения мы не передавали, поскольку официального предложения сделать это не поступало».

При этом пермские эсеры пояснили, что «формата коалиционного правительства не получилось, а значит, «своих» министров у партий нет. "Если кто-то из коллег готов ради пиара нести ответственность за действия того или иного министра — это их право», - заявила Куликова.

Напомним, ранее руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края Олег Постников рассказал о том, что региональное отделение партии в период формирования нового кабинета министров предложило губернатору Прикамья четырёх кандидатур. В частности, либерал-демократы рекомендовали назначить министром транспорта руководителя одного из крупнейших объединений перевозчиков региона — Михаила Ухватова. Министром регионального развития — заместителя председателя Лысьвенской городской думы Александра Смирнова. Возглавить министерство общественной безопасности мог бы генерал-майор МЧС Андрей Ковтун.

В итоге один из предложенных кандидатов — Андрей Ковтун — впоследствии был назначен и.о. министерства территориальной безопасности Пермского края.

«Новый компаньон»