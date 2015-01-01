Суд по интеллектуальным правам удовлетворил сразу три иска УК «ЭКС»

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Как сообщили в УК «ЭКС», три иска на отказ Роспатента в признании трёх товарных знаков «7-я Народная семья» сходными до степени смешения с брендом пермской сети «СемьЯ», были направлены в Суд по интеллектуальным правам РФ в 2016 году.

Напомним, УК «ЭКС» не первый год доказывает в суде, что является правообладателем товарного знака «7-я Семья», который используется компанией «Интерторг» с 2006 года. В 2010 году петербургская компания, развивающая сеть супермаркетов «7-я Народная семья», получила первые претензии от пермской торговой сети. Но в ходе судебных разбирательств УК «ЭКС» не удалось доказать использование товарного знака.

В итоге, проиграв судебные процессы, пермская компания обратилась в Роспатент с возражениями о регистрации петербургского товарного знака, но Роспатент не признал два товарных знака сходными до степени смешения. В связи с чем пермский ритейлер вынужден был обратиться с соответствующим иском в Суд по интеллектуальным правам РФ.

13 января 2017 года Суд по интеллектуальным правам РФ удовлетворил все три иска УК «ЭКС», и теперь Роспатент обязан более внимательно изучить степень сходства двух брендов.

«Пока рано говорить о том что мы выиграли этот многолетний спор, так как на сегодняшний день мы лишь получили возможность пересмотра ситуации в Роспатенте. Вполне вероятно что «Интервест» обжалует решение суда, и нам вновь придётся искать справедливости», — комментируют данную ситуацию в УК « ЭКС».







