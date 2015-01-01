Администрация Уинского района незаконно приобрела «Тойоту Камри»

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Пермское УФАС уличило администрацию Уинского района в нарушении Закона о защите конкуренции. Предметом внеплановой проверки стала покупка райадминистрацией автомобиля Toyota Camry за 1,7 млн руб.

«Аукцион на поставку автомобиля был объявлен 25 ноября 2016 года, — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. — При этом под условия технического задания подходил автомобиль единственной марки, а именно Toyota Camry. Возможность поставки эквивалентного товара, как того требует законодательство, полностью исключалась. Заказчик сформировал начальную цену контракта на основании исключительно ценовых предложений поставщиков автомобиля Toyota Camry. На аукцион поступила только одна заявка от ООО «Терра-Моторс», в которой к поставке был предложен автомобиль данной марки».

В УФАС уточнили, что поскольку контракт на поставку автомобиля уже заключен, итоги аукциона решено не отменять. Однако должностные лица администрации, виновные в нарушении законодательства, будут привлечены к административной ответственности. Штрафы им будут выписаны на сумму в размере 1% начальной цены контракта.

Напомним, ранее такое же решение по аналогичному нарушению антимонопольного законодательства было принято в отношение администрации Очёрского района.