Только восемь квартир в ЖК Аврора по специальной цене!

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В новом жилом комплексе «Аврора» (ул. Крупской, 67) от застройщика PAN City Group продаются последние восемь квартир! Мы предлагаем вам воспользоваться уникальной возможностью купить квартиру в сданном доме в ЖК «Аврора» напрямую от застройщика по адресу: Крупская, 67 по цене от 57 тыс. руб. за 1 кв. м. Последние квартиры от 2,5 млн. руб.!

Девелопер проекта ЖК «Аврора» — компания PAN City Group — реализует последние квартиры с выгодой до 280 тыс. руб. В третьей очереди жилого комплекса «Аврора» осталось всего восемь квартир. Это уникальное предложение даёт вам возможность приобрести уже готовое жильё — от 57 тыс. руб. за 1 кв. м:

· однокомнатные квартиры от 2,5 млн руб.;

· двухкомнатные квартиры от 3,6 млн руб.;

· трёхкомнатная квартира за 4,6 млн руб.

Выбирая ЖК «Аврора», будущий владелец получает квартиру с качественной подготовкой под чистовую отделку в одном из наиболее комфортных и ярких жилых комплексов Перми. И сможет обустроить по собственному вкусу своё новое жильё: уникальность проекта заключается в том, что вы имеете возможность перепланировать свою новую квартиру на свой вкус и по своему усмотрению. На полу сделана финишная стяжка, под которой проходит лучевая разводка отопления, выполнено полное подключение электроэнергии с установкой розеток и выключателей, установлена качественная входная дверь. Во дворе располагается современный детский игровой комплекс. Огороженная охраняемая территория, наличие подземного паркинга, холлы с дизайнерской отделкой, панорамные окна квартир и лоджий, выходящие на пешеходную улицу Крупская.

Плати 30% и заселяйся!

Уникальным условием от PAN City Group для вас станет специальная рассрочка* на последние квартиры в ЖК «Аврора» сроком на один год с возможностью заселения при внесении платежа в размере 30% от стоимости квартиры. Машиноместа по специальной цене - 495 тыс. руб. с возможностью рассрочки до одного года, а также возможность воспользоваться ипотекой от банков-партнёров по льготным ставкам.

Для каждого покупателя ведение сделки «под ключ» совершенно бесплатно!

Внимание: предложение действует, пока квартиры есть в наличии!

Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а или звоните по тел.: (342) 257-17-17.

* Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп».

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