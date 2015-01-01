В Прикамье с начала года оформлено 67 электронных полисов ОСАГО

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С 1 января 2017 года продажа электронных полисов ОСАГО стала обязательной для всех страховшиков. Однако, в сравнении с общероссийской практикой, жители Пермского края не спешат воспользоваться этой услугой.

Как сообщает ресурс «Википедия страхования», с начала 2017 года страховые компании России заключили почти 100 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде. Это почти треть от общего числа таких договоров, заключенных за весь 2016 год. Однако по данным на 20 января в Пермском крае заключено всего 67 е-полисов «автогражданки».

«Число продаж так называемых е-полисов ОСАГО показывает очень позитивную динамику с начала 2017 года, — рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. — В рабочие дни среднее число заключаемых договоров в день достигает 10 тысяч».

Лидерами по продажам е-полисов ОСАГО являются Краснодарский край (2411), Волгоградская область (1231), Ростовская область (1178), Ставропольский край (1049), Свердловская область (575). Но в отдельных регионах наблюдается низкий уровень продаж электронных полисов. По мнению членов РСА, это может быть связано с тем, что страховые компании не спешат предоставлять своим клиентам е-полисы ОСАГО, поскольку электронные полисы не предусматривают различные дополнительные страховки, которые автостраховщики любят навязывать автомобилистам. Впрочем, к таким страховщикам будут применены санкции, обещают в союзе.

По мнению пермского автоюриста Анатолия Залоги, низкие темпы оформления пермяками е-полисов ОСАГО, скорее всего, не связано с нежеланием страховщиков предоставлять данную услугу. Здесь, вероятно, играет роль сезонный фактор.

«Я думаю, что дело всё в том, что в январе мало кто покупает машины, — говорит автоюрист. — В феврале будет совсем другая картина. Скорее всего, электронные полисы ОСАГО будут пользоваться популярностью среди автомобилистов, поскольку это удобно: нет очередей. И вообще мы постепенно переходим на электронный документооборот — это данность. Другое дело, как владельцы электронного ОСАГО будут взаимодействовать с органами ГИБДД, поскольку прописано, что автовладелец должен предъявить инспектору страховой полис. Остаётся надеяться, что госавтоинспекция будет идти в ногу со временем и запустит систему считывания электронных документов».

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