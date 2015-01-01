Сергей Бычин и Валерий Трапезников вошли в генсовет партии «Единая Россия»

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22 января на XVI съезде партии «Единой России» был сформирован новый состав Генерального совета партии.

В новый состав генсовета вошли делегаты съезда от Пермского края: секретарь первичного отделения Партии «Единая Россия» Уинского района Сергей Бычин и депутат Законодательного Собрания Пермского края Валерий Трапезников.

Сергей Неверов был переизбран на должность секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

Также на эту должность претендовали спикер воронежской областной думы Владимир Нетесов и глава координационного совета «Молодой Гвардии» Денис Давыдов.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края