Пермяки стали лауреатами Кубка по снежной и ледовой скульптуре

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21 января в ледовом комплексе на городской эспланаде в Перми завершился V Открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».

Вечером состоялась церемония закрытия, в которой приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, председатель Совета Фонда скульпторов России «Единение» Алексей Тютнев, а также депутаты и члены жюри.

В торжественной обстановке были названы имена победителей и обладателей дипломов, медалей и кубков. Так, в номинации «Снежная скульптура» победителями стали Рустам Исмагилов и Лев Безматерных из Перми с работой «Дача далеко, зато с видом на Землю». В номинации «Ледовая скульптура» — Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани с работой «Космический танец Шивы». Ряд скульпторов был отмечен специальными наградами, например, приз памяти Николая Полукарова, а также от пермского предприятия «Протон-ПМ».

Также на церемонии закрытия член жюри, начальник отдела изобразительного искусства департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры Российской Федерации Мария Спаржина вручила от лица министра культуры РФ Владимира Мединского благодарственное письмо Алексею Тютневу за успешное проведение Кубка.

Я вижу положительные перспективы развития конкурса. Если раньше это было больше шоу, то сегодня уже проникновение в философские, глубинные моменты, скульпторы вкладывают больше мыслей и чувств в свои работы, — отметила Мария Спаржина.

Источник — администрация Перми