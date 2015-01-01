В матче против рязанских хоккеистов всё решили буллиты

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Пермский «Молот-Прикамье» одержал труднейшую победу в регулярном чемпионате ВХЛ.

На пермском льду клюшки скрестили местный «Молот-Прикамье» и ХК «Рязань». Матч получился довольно интересным с точки зрения его зрелищности и внутреннего содержания, но совершенно не богатым на то, что украшает хоккей – заброшенные шайбы. За 60 минут игрового времени соперники лишь по разу обменялись точным бросками — столь знаменательные события произошли ближе к окончанию первого периода. Сначала хозяева льда праздновали успех благодаря Антону Андриянову, а через некоторое время уже Юрию Петрову пришлось доставать шайбу из своих ворот — численное большинство реализовал Алексей Турчанинов.

В дополнительное время на льду была всё та же «засуха», зато в серии буллитов шайбы залетали только в ворота вратаря гостей Антона Красоткина. Вершителями очередной пермской виктории стали Руслан Шайхулов и Анатолий Раенко. Их два точных броска сумел поддержать стоявший стеной в «рамке» Юрий Петров — он не позволил отличиться Артуру Каюмову и Андрею Максимову. Победную точку в матче поставил всё тот же Шайхулов — 2:1 победа «Молота-Прикамье».

После этой победы пермская хоккейная дружина обосновалась на 16-й позиции. Правда, пока свои очередные матчи не провели её соседи по турнирной таблице — ижевская «Ижсталь», «Динамо» (Санкт-Петербург), челябинский «Челмет» и ХК «Саров». Соперников разделяет разница всего в одно-два очка.

В следующем матче 24 января пермяки будут принимать воронежский «Буран», занимающий предпоследнюю позицию в текущем первенстве.