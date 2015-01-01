Игорь Сапко принял участие в дискуссии «Качество государства»

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Депутат Государственной думы РФ Игорь Сапко во время XVI съезда «Единой России» принял участие в работе дискуссионной площадки «Качество государства».

По словам депутата, ключевым вопросом обсуждения был ход исполнения предвыборной программы партии и положений послания президента Федеральному собранию.

«К работе весенней сессии Госдумы готовится целый пакет законопроектов, направленных на выполнение этих задач», — сказал депутат.

Серьёзная дискуссия развернулась вокруг вопроса об импортозамещении, прежде всего, в сфере производства и продажи продуктов питания.

По словам модератора площадки, вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, антимонопольная служба должна дать оценку торговым сетям на предмет организации картельного сговора. По словам депутата, такая проверка деятельности торговых сетей необходима, так как они часто не дают выгодно реализовывать продукцию российским производителям. Торговые сети берут с производителей поборы за доступ к своим прилавкам.

«Наша задача — решать данную проблему и дать возможность российским производителям создавать качественный российский продукт, который покупали бы в России и за рубежом», — заключила Яровая.

Сенатор Сергей Лисовский подчеркнул, что необходимо организовать в регионах мониторинг исполнения закона о регулировании торговой деятельности.

«Торговые сети с начала работы данного закона трансформируют свою работу, но не для того, чтобы исполнять закон, а для того, чтобы начать его обходить», — подчеркнул парламентарий.

Сенатор добавил, что производители продолжают жаловаться на поборы, взимаемые с них торговыми сетями.

«Необходимо решать проблему, так как каждый день производители несут большие потери. В конечном счёте, это оборачивается потерями для наших граждан, до которых качественный товар в результате не доходит», — сказал Лисовский.

По словам Игоря Сапко, живой и открытый диалог во время работы площадки получился, во многом, благодаря присутствию представителей регионов, которые обладали конкретной информацией по обсуждаемой теме.

«Разговор получился интересный и полезный», — подытожил Сапко.

«Новый компаньон»