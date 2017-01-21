Александр Шохин считает административное и правоохранительные давление на бизнес препятствием для развития экономики

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Выступая на съезде партии «Единая Россия», который проходит в Москве, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что надзорная, административная нагрузка на бизнес и давление на предпринимателей со стороны правоохранительных органов мешают развитию экономики.

Шохин напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию поставил задачу: обеспечить темпы роста российской экономики выше, чем среднемировые.

«При нынешнем количестве проверок, фискальной нагрузке, административном и правоохранительные давлении на предпринимателей выполнить эту задачу вряд ли будет возможно», — считает Шохин.

«Новый компаньон»