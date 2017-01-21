В Перми будут праздновать 90-летие ДОСААФ России 23 января

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Портрет В.И. Кузнецова

23 января 2017 года Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту исполняется 90 лет. Именно тогда, 23 января 1927 года, на совместном заседании делегатов 1-го съезда АВИАХИМа и участников пленума ЦС ОСО принято решение о слиянии этих двух обществ в одно — общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР (ОСОАВИАХИМ). Заседанию был придан статус 1-го Всесоюзного съезда ОСОАВИАХИМа, День рождения ОСОАВИАХИМа — ДОСААФа — РОСТО. Постановлением правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. № 973 г. Москва «Об Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» восстановлено название организации ДОСААФ России.

23 января 2017 года в 9.00 в Региональном отделении ДОСААФ России Пермского края (Тополевый переулок, 8) состоится торжественное открытие портрета Василия Ивановича Кузнецова в галерее славы.

Василий Иванович Кузнецов родился 15 января 1894 в селе Усть-Усолка Соликамского уезда Пермской губернии (ныне Чердынский район Пермского края). В 1915 году был призван в русскую армию, стал участником Первой мировой войны.

В Красной Армии служил с 1918 года. В 1936 году окончил особый факультет Военной академии им. М. В. Фрунзе. Впоследствии был назначен командующим 3-й ударной армией 1-го Белорусского фронта.

Под руководством В. И. Кузнецова армия участвовала в Берлинской операции. 1 мая 1945 года воины 3-й ударной армии, лейтенант Берест, красноармеец Егоров и младший сержант Кантария водрузили над Рейхстагом Знамя Победы.

За битву под Москвой и за взятие Рейхстага Кузнецов был удостоен звания «Герой Советского Союза». В 1948-1953 годы он стал первым председателем ЦК ДОСААФ, в 1953-1957 годы — командующий войсками Приволжского военного округа, затем работал в центральном аппарате Министерства обороны.

Василий Иванович скончался в 1964 году и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В 11.00 на площади у Дома Офицеров Пермского гарнизона (ул. Сибирская 59) состоится присвоение БТР-80 имени Василия Ивановича Кузнецова — Героя Советского Союза. Начало торжественного мероприятия, проходящего в Доме Офицеров Пермского гарнизона, посвящённого 90-летию образования ОСОАВИАХИМ — ДОСААФ СССР — РОСТО — ДОСААФ России, в 11.15.

В течение 2017 года региональным отделением ДОСААФ России Пермского края будет проводиться множество спортивных мероприятий, посвящённых 90-летию образования ДОСААФ России.