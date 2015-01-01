Дотационные регионы заставят снижать бюджетный дефицит

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svopi.ru

Как заявила на XVI съезде партии «Единая Россия» председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова, губернаторов дотационных регионов заставят при получении федеральных трансфертов подписывать соглашение, в котором будут указаны меры по снижению бюджетного дефицита и конкретные показатели.

Если за указанный в соглашении период руководство региона не сможет выполнить установленные показатели, на следующий период сумма дотаций будет снижена.

«Новый компаньон»