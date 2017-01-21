В Москве 21 января открылся XVI съезд партии «Единая Россия» На съезде будут избраны руководящие органы партии

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21 января в Москве начал свою работу XVI съезд партии «Единая Россия», в котором принимают участие более 3 тыс. человек. В основном, это делегаты, представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций, депутатов фракции «Единая Россия», журналисты федеральных и региональных СМИ.

Из 728 делегатов 450 человек — представители региональных отделений партии, 278 человек — центральных органов партии.

Пермский край на съезде представляют пять делегатов от первичных отделений партии «Единая Россия», которые показали эффективную и результативную работу по итогам выборной кампании в 2016 году — это секретарь первичного отделения партии местного отделения Уинского района Сергей Бычин, секретарь первичного отделения партии местного отделения Нытвенского района Яна Каменских, секретарь первичного отделения партии местного отделения Бардымского района Зулхабира Мансурова и секретарь первичного отделения партии местного отделения Соликамского района Лилия Сурова.

Также делегатами съезда стали члены центральных органов партии. Нашу делегацию возглавляет секретарь реготделения «Единой России» Пермского края Николай Дёмкин.

В первый день форума делегаты примут участие в работе дискуссионных площадок: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме» и «Аграрная сверхдержава».

В первый день также планируется подвести первые итоги по реализации предвыборной программы партии и определить приоритеты работы «Единой России» в 2017 году.

В работе площадок примут участие министр образования и науки Ольга Васильева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр транспорта Максим Соколов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр сельского хозяйства Александр Ткачёв.

Завтра, 22 января состоится пленарное заседание, в ходе которого будут избраны руководящие органы партии. Перед делегатами выступит председатель партии Дмитрий Медведев.

«Новый компаньон»