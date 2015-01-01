«Молот-Прикамье» поднимается на три ступени в чемпионате ВХЛ

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Пермские хоккеисты после двух поражений кряду сумели одержать очень важную победу на родном льду.

В очередном матче чемпионата ВХЛ «Молот-Прикамье» принимал чеховскую «Звезду». Пермяки сделали победный задел уже в первой 20-минутке хоккейной встречи, которая осталась за ними при счёте 4:1. В составе хозяев льда отличились: Марат Зарипов, Анатолий Раенко, Максим Салахов и Александр Швецов. Ответный точный «выстрел» по воротам Юрия Петрова сделал Александр Тимирёв.

На этом, похоже, голевой запал у соперников пропал. За оставшиеся 40 минут чистого времени матча команды забросили всего одну шайбу на двоих — в середине второго периода отличился нападающий гостей Александр Шаров. Тем самым, как показали дальнейшие события, он установил окончательный счёт в этом поединке — 4:2 в пользу «Молота-Прикамье».

Эта победа позволила пермякам подняться вверх по турнирной таблице розыгрыша сразу на три позиции — с 20-го на 17-е место.

Следующий матч «Молот-Прикамье» проведёт 22 января вновь на своём льду. В этот день в Пермь прибудет ХК «Рязань», занимающий на сегодняшний день 14-место в чемпионате ВХЛ. Рязанцы опережают пермских хоккеистов всего на четыре очка.