Ксения Доможирова рекомендована на должность секретаря совета реготделения «Справедливой России»

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По информации пресс-службы партии, в среду, 18 января, президиум центрального совета партии «Справедливая Россия» рекомендовал на должность секретаря бюро совета регионального отделения партии в Пермском крае преподавателя кафедры менеджмента ПГНИУ Ксению Доможирову. Решение о кадровом назначении должно быть принято на ближайшем заседании Совета прикамской ячейки. Дата проведения заседания пока не назначена.

Ксения Доможирова является членом партии «Справедливая Россия» с 2007 года и входит в состав центрального совета партии.

Напомним, в конце октября лидер партии Дарья Эйсфельд досрочно сложила с себя полномочия в связи с тем, что стала сопредседателем регионального Общероссийского народного фронта. После этого президиум центрального совета приостановил полномочия секретаря бюро совета реготделения «Справедливой России» Сергея Злобина с формулировкой «за действия, наносящие вред политическим интересам партии и дискредитирующие партию».