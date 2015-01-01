Leroy Merlin инвестирует в Прикамье 5 млрд руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

C руководством компании Leroy Merlin ведутся переговоры относительно реализации инвестиционных проектов в Прикамье, сообщил сегодня, 20 января, в «Фейсбуке» и.о. министра экономического развития Пермского края Леонид Морозов.

Компания намерена вложить в экономику региона от 4 до 5 млрд руб. Эти инвестиции позволят создать дополнительные рабочие места и увеличить налоговые отчисления в краевой бюджет.

В частности, с французской компанией обсуждаются разные форматы сотрудничества. Среди них такие варианты, как открытие совместного производства в регионе, закупка продукции у пермских производителей и реализация продукции пермских компаний. В том числе обсуждается и открытие торгового центра Leroy Merlin.

Для более детального обсуждения дальнейшего взаимодействия президент компании Leroy Merlin прибудет в Пермь в феврале 2017 года.