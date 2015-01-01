Место Виктора Агеева в городской администрации может занять Александр Хаткевич

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Как стало известно «Новому компаньону», место заместителя главы администрации Перми и начальника городского департамента экономики и промышленной политики Перми Виктора Агеева может занять Александр Хаткевич, в последнее время возглавлявший городской департамент имущественных отношений. Приказ о назначении пока не подписан. Ожидается, что глава Перми Дмитрий Самойлов определится с кандидатурой сегодня, 20 января.

Также сегодня должен решиться вопрос о том, кто заменит Олега Глызина на посту главы администрации Кировского района Перми.

Напомним, сегодня стал известен новый состав краевого кабмина. На новые должности назначены семь человек. Среди них Виктор Агеев, получивший кресло заместителя председателя краевого правительства, главы минэкономразвития и инвестиций и Олег Глызин, ставший и.о. министра физической культуры, спорта и туризма.