Геннадий Тушнолобов возглавит Корпорацию развития Пермского края

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Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 20 января, губернатор Пермского края Виктор Басаргин представил новый состав краевого правительства. В нём глава региона, согласно уставу, взял на себя функцию председателя правительства. Занимавший ранее эту должность Геннадий Тушнолобов возглавит Корпорацию развития Пермского края.

«Мне предложено возглавить корпорацию развития Пермского края, что я и намерен сделать, — рассказал в беседе с «Новым компаньоном» Геннадий Петрович. — Сегодня и в понедельник я ещё председатель правительства, а со вторника, 24 января, заступаю на пост руководителя корпорации».

Напомним, решение об отставке краевого правительства Виктор Басаргин принял 29 декабря 2016 года с целью «перезагрузить» министерства для их пущей эффективности.