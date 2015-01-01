В качестве нового министра культуры краевые власти хотят видеть Галину Кокоулину Объявление состава нового кабинета ожидается сегодня

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По информации «Нового компаньона», наиболее вероятным преемником Игоря Гладнева на посту министра культуры пермского края является директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.

Это не первая попытка «хождения во власть» руководителя государственного концертного предприятия: в мае 2008 года она была назначена и.о. министра культуры в правительстве губернатора Олега Чиркунова, однако буквально через три дня эту должность официально занял Борис Мильграм.

Наблюдатели связывают выдвижение кандидатуры Галины Юрьевны на высокий пост в правительстве края с перспективами строительства концертно-театрального комплекса в Разгуляе, в котором заинтересованы как пермские власти, так и краевая филармония.

К сожалению, редакции не удалось получить комментарий самой Галины Кокоулиной.

Объявление о составе нового кабинета ожидается сегодня, через несколько часов.