Марат Бекмагамбетов больше не сотрудничает с региональным отделением партии КПРФ
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Как сообщает Business-class со ссылкой на первого секретаря райкома КПРФ Владимира Корсуна, пермские коммунисты больше не работают с бывшим руководителем избирательного штаба КПРФ.
Марат Бекмагамбетов в 2016 году возглавлял штаб пермских коммунистов на сентябрьских выборах. После чего подавал заявление о вступлении в КПРФ, но так и не был включён в партию из-за неявки на заседание, где должен был обсуждаться вопрос его вступления.
Напомним, ранее не исключалась возможность, что Бекмагамбетов станет новым лидером пермского отделения КПРФ.
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