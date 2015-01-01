Марат Бекмагамбетов больше не сотрудничает с региональным отделением партии КПРФ

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает Business-class со ссылкой на первого секретаря райкома КПРФ Владимира Корсуна, пермские коммунисты больше не работают с бывшим руководителем избирательного штаба КПРФ.

Марат Бекмагамбетов в 2016 году возглавлял штаб пермских коммунистов на сентябрьских выборах. После чего подавал заявление о вступлении в КПРФ, но так и не был включён в партию из-за неявки на заседание, где должен был обсуждаться вопрос его вступления.

Напомним, ранее не исключалась возможность, что Бекмагамбетов станет новым лидером пермского отделения КПРФ.