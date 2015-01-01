Пермь получит средства по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»

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Сегодня в Москве состоялось заседание правительства РФ, посвящённое рассмотрению проектов федеральных законов и выделению субсидий регионам страны.

В рамках рассматриваемых вопросов прошло обсуждение приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», по которому принято решение по распределению ресурсов на модернизацию городской и пригородной дорожной сети.

В бюджете 2017 года на эти цели запланировано 30 млрд руб. Конкретный размер поддержки будет зависеть, в том числе, и от величины самого города, учёта потребностей, связанных с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Получатели субсидий правительству РФ были представлены Федеральным дорожным агентством после рассмотрения проектов программ комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) российских городских агломераций с численностью населения свыше 500 тыс. человек.

Главными задачами реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» являются: приведение в норматив дорожной сети регионов с населением свыше 500 тыс. человек (2018 год — 50% от общей протяжённости, 2025 год — 85%), а также устранение мест концентрации ДТП (на 50% к уровню 2016 года). Основными инструментами реализации этих задач являются программы ПКРТИ городских агломераций. В рамках ПКРТИ в 2017-2018 годах будут преимущественно проведены ремонтные работы и работы по обустройству, на следующих этапах — после 2018 года — строительство и реконструкция.

В 2017-2019 годы предусмотрено выделение на реализацию ПКРТИ трансфертов субъектам по 30 млрд руб. ежегодно. Трансферты будут предоставляться при условии выделения из бюджета субъекта софинансирования в объёме, не меньшем федерального. Всего в проекте «Безопасные и качественные дороги» участвуют 37 агломераций в 34 регионах. В число получателей трансферта в 2017 году включена и Пермь.

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