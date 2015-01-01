Суд отказал Ирине Волынец в лишении Алексея Бурнашова мандата депутата Госдумы

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В четверг, 19 января, Пермский краевой суд отказал лидеру Национального родительского комитета Ирине Волынец в требовании лишить депутата Государственной думы России Алексея Бурнашова мандата.

Напомним, своё намерение лишить Бурнашова мандата депутата Госдумы Волынец озвучила ещё в ноябре прошлого года. По её данным, в 2008 году тогда ещё депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Бурнашов приобрёл долю в одной чешской компании. Об этом парламентарий не сообщил ни на выборах в краевое заксобрание, ни на выбрах в Госдуму. Ирина Волынец, шедшая на выборах от «Справедливой России» по округу вместе с Бурнашовым, пыталась отстранить своего соперника ещё до единого дня голосования. Однако и тогда ей было отказано в снятии кандидата с предвыборной гонки.

В октябре 2016 года Алексей Бурнашов продал свою долю в иностранной фирме, но Волынец оперировала тем, что это было сделано уже после получения им мандата депутата Госудумы РФ. Однако суд не внял доводам лидера Национального родительского комитета и оставил за Алексеем Бурнашовым право представлять Пермский край на федеральном уровне.