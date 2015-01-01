Депутаты заксобрания приняли в первом чтении законопроект о жилищном фонде для детей-сирот

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 19 января, депутаты Законодательного собрания края единогласно поддержали инициативу губернатора Виктора Басаргина о наделении органов местного самоуправления полномочиями по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвердив в первом чтении соответствующие изменения в региональный Закон «О мерах по социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В частности, предлагается передать органам местного самоуправления право формировать муниципальный специализированный жилищный фонд для детей-сирот путём строительства или приобретения жилых помещений. Изменения позволят приблизить структуру управления спецжилфондом к его месту расположения.

Также муниципалитеты смогут самостоятельно формировать и вести сводный список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, по месту их жительства. Финансирование расходов по обеспечению жильем детей-сирот будет осуществляться за счёт средств бюджета Пермского края в форме субвенций. Вступление закона в силу предлагается с 1 июля 2017 года.

В поддержку наделения данными полномочиями органов местного самоуправления выступает и то, что установленный федерацией порядок обеспечения жильём детей-сирот предусматривает обязательную процедуру перевода жилых помещений из специализированного жилищного фонда в муниципальный жилищный фонд социального найма по истечении пяти лет со дня передачи ребенку-сироте. То есть муниципальный жилищный фонд будет пополняться.

Кроме этого, законопроектом предлагается в случае невозможности предоставления жилых помещений по месту жительства в границе муниципалитета предоставлять жилые помещения с согласия получателей в другой территории, ближайшей к месту жительства.

Источник — администрация губернатора Пермского края