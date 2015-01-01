В Перми увеличится налогообложение бань

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Комитет по бюджету и налогам Пермской городской думы рассмотрел внесение изменений в решение, принятое 25 ноября 2005 года «О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход» (ЕНВД).

Как доложил заместитель главы администрации Перми начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Виктор Агеев, нормативный акт приводится в соответствие с федеральным законодательством, а вносимые изменения ориентированы на предпринимателей, которые оказывают бытовые услуги. Речь идёт о расшифровке и конкретизации видов деятельности. Например, швейные, парикмахерские, банные. Корректирующий коэффициент К2 для всех видов деятельности сохранился на прежнем уровне 0,2, кроме банных услуг. Для них он вырос до 0,4.

Внести изменения планируется «задним» числом с 1 января 2017 года, поскольку они не ухудшают, а улучшают положение предпринимателей, отметил Агеев. По его словам, на доходной части бюджета изменения не скажется. План на доход по вмененному доходу остаётся неизменным.

Комитет одобрил предложения горадминистрации и рекомендовал думе внести изменения в систему ЕНВД. Ближайшее заседание назначено на 24 января.

На инвестиционном портале Перми отмечается суть системы ЕНВД. Она состоит в привязке налога не к результатам, а к производственному потенциалу налогоплательщика и условиям его деятельности.

Напомним, ЕНВД распространяется на 14 видов деятельности, в которые входят и бытовые услуги. ЕНВД и заменяет несколько основных налогов, которые как раз зависят от результата деятельности — НДС, налог на прибыль, на имущество, НДФЛ. Вменённый доход вычисляется на год, рассчитывается исходя из базовой доходности на корректирующие коэффициенты.



