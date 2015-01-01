Венгерский «Гонвед» не исправился с защитой «Амкара»

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Фото ФК «Гонвед».

Пермский «Амкар» провёл первый контрольный матч на тренировочных сборах в Турции.

Соперником пермяков стал многократный чемпион Венгрии ФК «Гонвед» из Будапешта. На официальном сайте венгерского клуба отмечается, что матч стал большой удачей для клуба из России. Практически на всём протяжении встречи инициативой владели именно футболисты «Гонведа». Тем не менее, пермякам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, матч завершился безголевым ничейным результатом 0:0.

Стоит отметить, венгры вышли на поле без нескольких основных игроков, а состав «Амкара» носил экспериментальный характер, в который вошли потенциальные новички и несколько игроков «молодёжки», отправившихся на сборы вместе с главной командой.

Венгерский «Гонвед» сейчас занимает вторую позицию в национальном чемпионате, «Амкар» идёт на шестом месте.

На следующей неделе, 25 января, основной состав «Амкара» здесь же в Белеке сыграет контрольный матч с румынским ФК «Ботоши».

Кстати, сегодня, 19 января, Российский футбольный союз празднует свой юбилей – ровно 105 лет назад в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение об образовании Всероссийского футбольного союза.

